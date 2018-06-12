Саміт Трампа і Кіма – шоу чи історична зустріч?

Зустріч, яка ще два тижні тому була під загрозою зриву, відбулася. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали у Сінгапурі спільний документ, який містить пункт про ядерне роззброєння Корейського півострова. США у відповідь на згоду Пхеньяна відмовитися від ядерної програми обіцяють гарантії особистої безпеки Кім Чен Ину. Як повідомляли напередодні в «Бі-бі-сі», юрист Трампа Рудольф Джуліані сказав, що Кім Чен Ин «на колінах благав про зустріч». Натомість британське видання Guardian визначило переговори Тремпа і Кіма як шоу. На думку газети, «Трамп розуміє тільки дві речі: або агресивна поведінка, або лестощі». Про зустріч Трампа і Кіма у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт з питань безпеки і оборони Микола Маломуж, політичний експерт Яніна Соколовська та заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.