Порошенко сподівається, що США і КНДР врахували недоліки Будапештського меморандуму

Президент України Петро Порошенко сподівається, що гарантії безпеки США Корейському півострову у зв’язку з денуклеаризацією врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо гарантій безпеки України. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

При цьому український президент привітав результати зустрічі Президента США Дональда Трампа із північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Сінгапурі.

«Завдяки рішучому лідерству Президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові зараз уже не є неможливим. Сподіваюсь, що безпекові гарантії з боку США у зв’язку з денуклеаризацією півострова врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні», – написав Петро Порошенко.

12 червня Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин провели першу в історії зустріч у Сінгапурі, за результатами якої підписали «всеохоплюючий документ».

Як стало відомо, один з пунктів документа передбачає зобов’язання Пхеньяна «працювати, щоб закінчити денуклеаризацію Корейського півострова» в обмін на гарантії безпеки з боку Трампа.

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї, після чого Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Однак Росія у березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Україна неодноразово апелювала до підписантів цього документа щодо невиконання ними зобов’язань.

У вересні 2017 року у Вашингтоні провідні експерти-міжнародники заявили, що Будапештський меморандум 1994 року насправді не надавав Україні гарантій захисту її територіального суверенітету з боку підписантів.