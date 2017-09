Жодних гарантій безпеки для України Будапештський меморандум не містить – експерти у Вашингтоні одностайні

Олексій Кузьменко

Будапештський меморандум 1994 року, відповідно до якого Україна відмовилась від ядерної зброї, насправді не надавав Україні гарантій захисту її територіального суверенітету з боку підписантів.

Стосовно цього, у перебігу дискусії «Чи повинні США озброювати Україну», яка відбулася у п'ятницю в аналітичному центрі Atlantic Council (США), погодились провідні експерти-міжнародники, включно із колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом та колишнім заступником генсекретаря НАТО Александром Вершбоу.

«Я наведу слова Строуба Телбота, який зараз є віце-президентом центру Brookings Institution, а у минулому був заступником Державного секретаря США і очолював переговори з приводу Будапештського меморандуму. Він буквально сказав: «Це не означає, що США готові прийти на допомогу Україні, якщо на неї буде здійснено військовий напад». Тож будь-якої гарантії надання будь-якого захисту у меморандумі немає. Більш того, такі експерти, як Іво Даалдер та Майк Огенлон вказували, що навіть стаття 5-а Статуту НАТО нічого конкретно не гарантує. Можна хоч жорстку заяву зробити у відповідь на напад на одну з країн-членів Альянсу», – відзначив Вільям Руґер, віце-президент дослідницького центру Charles Koch Institute.

«Наші зобов'язання загалом роздмухуються надміру, так само, як і загрози», – додав експерт.

Александр Вершбоу, колишній заступник генсекретаря НАТО, натомість вказав, що Будапештський меморандум не містить механізму реалізації і, «на жаль, для українців не був гарантією безпеки».

Будапештський меморандум створив щонайменше моральне зобов'язання допомогти Україні відновити суверенітет та територіальну цілісність

«Думаю, українці відчувають, що їх «кинули» на 3-й чи 4-й за розмірами ядерний арсенал у світі», – додав Вершбоу.

«У нас немає правових зобов'язань, відповідно до Будапештського меморандуму, але думаю, що він створив щонайменше моральне зобов'язання зробити те, що в наших силах, щоб допомогти Україні відновити суверенітет та територіальну цілісність», – сказав Вершбоу.

Він також відзначив, що вважає надання Україні летальних оборонних озброєнь частиною такого «морального» обов'язку.

Натомість, колишній посол США в Україні Джон​ Гербст відзначив, що «іноді юристи та політики, які їх використовують, виявляються надто розумними». «Немає жодних сумнівів, що Будапештський меморандум не гарантує Україні безпеку. США надали Україні не гарантії, а запевнення», – заявив Гербст.

Інший учасник дебатів професор The City College of New York Раджан Менон також наголосив, що Україна немає гарантій безпеки, відповідно до Будапештського меморандуму.

«Як не тлумач Будапештського меморандуму, він не приводить до висновку, що Захід має обов'язок. Можна говорити про моральний обов'язок, але я б сказав, що моральний обов'язок – а я моральна людина – треба фільтрувати через реальні обставини, а не просто автоматично приймати за дороговказ. Справді, Будапештський меморандум грубо порушено Росією, але цей документ абсолютно не зобов'язує нас озброювати Україну», – відзначив експерт.