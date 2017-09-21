Ось що порадив техаський конгресмен Трампу перед зустріччю з Порошенком

«Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, після засідання Генеральної асамблеї ООН, президент Дональд Трамп має запропонувати надати летальну допомогу урядові України, щоб відповісти на агресію Росії», – заявив конгресмен з Техасу Вілл Герд у статті для Dallasnews.

Конгресмен наголосив, що Трамп досягне, таким чином, трьох цілей.

Продемонструє союзникам, що США готові їх захищати.

Дасть зрозуміти росіянам, що їхній авантюризм в Східній Європі закінчився.

Покладе початок довготривалому процесу, щоб довести Північній Кореї, що США поважають свої запевнення в безпеці.

«Незважаючи на російську дезінформацію, яка описує події в Україні як «український сепаратистський рух», російське вторгнення є очевидним порушенням територіальної цілісності суверенної держави», – наголошує Герд.

Герд розкритикував позицію адміністрації президента Барака Обами, яка «неодноразово використовувала термін дезінформації «проросійські сепаратисти», замість того, щоб назвати злочинців російськими націоналістами».

«Підливаючи масло у вогонь, та адміністрація відмовлялась надавати летальну зброю нашому союзнику – Україні, незважаючи на двопартійну підтримку цього в Палаті представників Конгресу США та в Сенаті», – пише Герд.

«Росія має дві мети: поновити територію СРСР та дестабілізувати західні демократії. Тепер Україна бореться за вільний світ. Події в Україні покажуть, що відбудеться в Східній Європі. Наразі Росію не стримують погрози НАТО. Російська агресія в Грузії, Україні та Молдові – результат того, що вона не відчула наслідків від НАТО, або США», – йдеться в статті.

«В електронній війні росіяни вдосконалюють свою тактику, техніку та процедури і експортують їх до інших конфліктних регіонів по всьому світу, – зазначає конгресмен. – Зневага Росії до НАТО ще раз проявилась в рішенні Росії продати зброю Туреччині – члену НАТО. Жодна країна не буде продавати зброю тим, кого вважає загрозою».

«Хоча Україна не є членом НАТО, вона знаходиться на передовій російської асиметричної війни з поновлення сфер впливу в Східній Європі. Надання зброї Україні продемонструє здатність президента Трампа бути жорстким щодо маргінальних країн, а також відданість стримуванню російської агресії», – заявив конгресмен.

Конгресмен також наголосив на тому, що Будапештський меморандум не було виконано: «Україна віддала ядерну зброю і Росія провела вторгнення». Він закликав Трампа поважати запевнення в безпеці, надані в рамках Будапештського меморандуму, як сигнал для інших країн, зокрема Північної Кореї, що позиція США є непохитною.

Державний департамент, Міністерство оборони та зростаюча двопартійна група в Конгресі рекомендують «озброїти наших друзів в Україні». «Сподіваюсь президент Трамп прислухається», – зазначив конгресмен.