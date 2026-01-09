Доступність посилання

Зеленський на тлі ударів РФ закликав місцеву владу «не тікати від проблем»

Президент України Володимир Зеленський
На тлі російських повітряних ударів по українській енергетичній інфраструктурі президент України Володимир Зеленський закликав місцеву владу «не тікати від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього – як у Києві».

«Найбільш забезпечене фінансами місто України – і повинні бути всі необхідні резервні схеми», – вказав глава держави.

Зеленський згадав, що «минулої ночі було більше двохсот російських дронів і також значна кількість балістики, і в основному проти Києва». «Основна російська тактика – намагатись повністю «вимкнути» міста», – зауважив президент України.

Окремо Зеленський звернув увагу на застосування російськими військовими балістичних ракет «Орешник» по Львівській області.

«Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу, а це – якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності – однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць. Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся», – наголосив президент України.

Унаслідок нічної атаки по Києву із застосуванням десятків ракет і сотні дронів столиця України значною мірою знеструмлена, є проблеми з опаленням і водопостачанням.

У Києві теплопостачання вже повернули до частини будинків, що залишилися без тепла через атаку РФ, повідомив увечері 9 січня міський голова Віталій Кличко. За його словами, опалення відновили жителям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Загалом після російського обстрілу без тепла опинилися майже 6 тисяч багатоповерхівок.

Удар по Києву: кадри від очевидців та свідчення під вибухи (відео)
Удар по Києву: кадри від очевидців та свідчення під вибухи (відео)
відео Радіо Свобода

