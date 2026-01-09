Міністр оборони Британії Гілі у Києві відвідав одне з місць російського удару

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який перебуває з візитом в Україні, відвідав одне з місць російського удару по Києву. Про це свідчать фото, які він опублікував у своїх соцмережах.

«Низка атак Росії на Україну протягом ночі, включаючи запуск балістичної ракети «Орешник» по Львову, є черговою спробою Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи», – написав він у соцмережі Х.

Джон Гілі додав, що його сьогоднішній візит до Києва підкреслює рішучу підтримку Британією справедливого та тривалого миру.

У Києві Джон Гіллі підписав з міністром оборони України Денисом Шмигалем дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері. Також він зустрівся з президентом Володимиром Зеленський. Він повідомив, що з міністром Гілі, серед іншого, обговорили, як може працювати британський контингент, що розгорнуть разом із Францією.

Вночі 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина. У Києві внаслідок удару загинули чотири людини, 25 постраждали, серед жертв є медики і рятувальники. На Київщині влада повідомляла про руйнування і 5 постраждалих.

За даними ДСНС, російських ударів зазнали сім районів Києва, найбільше пошкоджень – у Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Мер Києва повідомив, що нічна атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Також Віталій Кличко звернувся до жителів столиці і закликав за можливості тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

За даними Міненерго, на ранок у Києві й Київській області знеструмлені понад 500 тисяч споживачів. У ДТЕК уточнюють, що в Києві без світла залишаються 417 000 родин – частина жителів Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Голосіївського районів Києва. У місті запроваджені екстрені відключення світла.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для атаки по Україні російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.



