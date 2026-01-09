Розвідка Британії: Росія, найімовірніше, має кілька ракет «Орешник»

Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет «Орешник», повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Використання цієї експериментальної системи проти України, майже напевно, було стратегічним повідомленням після неточних публічних заяв Росії про те, що Україна 29 грудня 2025 року здійснила атаку на резиденцію російського президента Путіна в Новгороді, Росія. Росія, швидше за все, має лише кілька ракет «Орешник». Ця ракета, ймовірно, є набагато дорожчою за інші ракети, які Росія зараз використовує проти України», – йдеться у повідомленні.

Вночі 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для атаки по Україні російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.

У 2019 році Росія оголосила про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який забороняв розробку і виробництво ракет середньої дальності.

Однак, як стверджує розвідка Британії, розробка «Орешника» майже напевно відбулася до цього – ця система, швидше за все, є варіантом балістичної ракети «Рубеж РС-26», яка вперше була випробувана в 2011 році.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Радіо Свобода також опитало жителів села Рудне, яке найближче до місця влучання ракети, а також Львова, що вони думають про атаку:



