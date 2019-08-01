Договір про ракети середньої та малої дальності між Росією та США припинить дію 2 серпня

Дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами та Росією збігає 2 серпня після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 1 серпня заявив, що разом із цією угодою світ втратить «безцінний запобіжник від ядерної війни».

Цей ракетний договір, а також Угода СНО-3 (або «Новий START») про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США є двома ключовими документами, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Дія СНО-3 збігає на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про її подовження. Росія вже заявляла про готовність із неї вийти.

США та НАТО неодноразово звинувачували Росію в порушенні умов ракетного договору та розробці ядерної зброї, зокрема ракети 9M729 або SSC-8, яка, за даними Північноатлантичного альянсу, має радіус дії близько 1 500 кілометрів.

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Москва це звинувачення відкидає і своєю чергою звинувачує Вашингтон у порушенні домовленостей.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 1 серпня звинуватила уряд США у нібито недостатніх зусиллях для «пошуку спільної позиції для обговорення» питань, пов’заниз із договору РСМД.

Вона також зазначила, що Москва оприлюднить свою офіційну заяву з приводу завершення дії договору 2 серпня.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас, коментуючи питання 1 серпня, поклав відповідальність за неподовження угоди на Кремль.

«(Росія – ред.) не зробила того, що було необхідно, аби врятувати угоду», – заявив він.

Голова правління некомерційної «Асоціації з контролю над озброєнням», що базується у Вашингтоні, Томас Кантрімен звернув увагу на те, що із завершенням терміну дії ядерного договору та СНО-3 світ вперше за 50 років втратить запобіжники від нарощування Сполученими Штатами та Росією ядерного потенціалу.

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«Без Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, а також без угоди «Новий START», яка скоро добігає кінця, для двох найбільших ядерних арсеналів у світі вперше за півстоліття не буде обмежень, які б мали обов’язковий характер, а їх виконання можливо було б перевірити», – цитують Кантрімена в прес-службі Асоціації.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.

1 лютого США остаточно оголосили про свій вихід із договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про зупинку Росією дії договору про ракети середньої та малої дальності.