Росія готова відмовитися від угоди зі США про скорочення наступального озброєння – Путін

Росія готова відмовитися від нової угоди про скороченнях стратегічних наступальних озброєнь, якщо Сполучені Штаті не зацікавлені в її продовженні, заявив президент Росії Володимир Путін. Про це він сказав 6 червня під час Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі.

Тоді ж Путін заявив, що Велика Британія і Кремль мають «перегорнути сторінку» та «залишити позаду» напругу, яка виникла в дипломатичних відносинах між двома країнами після того, як російські розвідники в Солсбері отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, а також спричинили смерть британської громадянки внаслідок отруєння.

Такі заяви лідер Кремля дав на тлі погіршення відносин між Росією й Заходом зокрема через російську агресію проти України та діяльність у Сирії, а також втручання у вибори низки країн.

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Таким чином, майбутнє угоди «Новий Старт» між Росією та Сполученими Штатами про подальше скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння (СНО-3) лишається невизначеним. Це єдина двостороння угода, яка обмежує розгортання двома країнами стратегічного ядерного озброєння.

На зустрічі з очільниками міжнародних новинних агенцій у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що Вашингтон не хоче починати перемови щодо подовження угоди, термін якої добігає кінця у 2021 році.

«Нам необов’язково її подовжувати. Наші системи можуть гарантувати безпеки Росії протягом достатньо тривалого часу… Якщо ніхто не хоче подовжувати угоду «Новий Старт» – що ж, тоді не будемо», – сказав Путін.

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Угоду уклали у 2010 році тодішні лідери двох країн Барак Обама і Дмитро Медведєв. Вона обмежувала кількість боєголовок, які могла розгорнути кожна країна до 1 550. При цьому перша угода, СНО-1, яка діяла з 1994-го до 2009 року, передбачала 6 тисяч боєголовок.

Крім того, Вашингтон і Москва готуються до виходу з Договорму про ракети середньої і малої дальності.

2 лютого 2019 року США розпочали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія, яка заперечує ці звинувачення, заявила, що також виходить з договору, який забороняв обом країнам розробляти, виробляти і розгортати крилаті чи балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.