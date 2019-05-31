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31 Травень 2019, Київ 09:18
Новини | Міжнародні

Пентагон заборонив користуватися послугами Росії при запусках супутників з 2023 року

У «Роскосмосі» заявили, що заборона «не вдарить» по російській космічній індустрії

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Міністерство оборони США внесло Росію в список країн, послугами яких компаніям у США заборонено користуватися з 31 грудня 2022 року для запуску супутників. Відповідне рішення розміщене на сайті Пентагону.

У документі йдеться, що Росія потрапляє до переліку разом з Китаєм, КНДР, Іраном, Суданом і Сирією. Послугами цих країн заборонено користуватися з останнього дня 2022 року при проведенні запусків комерційних супутників і засобів виведення супутників на орбіту для надання послуг супутникового зв’язку. Як випливає з документа, це «створює неприйнятний ризик в сфері кібербезпеки США».

/**/ /**/ /**/ Центральний офіс міністерства фінансів США
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Торік Росія вивела на орбіту кілька супутників, призначених для навігації суден і метеорологічних цілей. У «Роскосмосі» вже заявили, що заборона «не вдарить» по російській космічній індустрії.

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