Пентагон заборонив користуватися послугами Росії при запусках супутників з 2023 року

Міністерство оборони США внесло Росію в список країн, послугами яких компаніям у США заборонено користуватися з 31 грудня 2022 року для запуску супутників. Відповідне рішення розміщене на сайті Пентагону.

У документі йдеться, що Росія потрапляє до переліку разом з Китаєм, КНДР, Іраном, Суданом і Сирією. Послугами цих країн заборонено користуватися з останнього дня 2022 року при проведенні запусків комерційних супутників і засобів виведення супутників на орбіту для надання послуг супутникового зв’язку. Як випливає з документа, це «створює неприйнятний ризик в сфері кібербезпеки США».

Торік Росія вивела на орбіту кілька супутників, призначених для навігації суден і метеорологічних цілей. У «Роскосмосі» вже заявили, що заборона «не вдарить» по російській космічній індустрії.