США ввели санкції проти 5 росіян і спецпідрозділу силовиків у Чечні

США внесли до списку санкцій в рамках «акту Магнітського» спецзагін швидкого реагування «Терек» із Чечні і п’ятьох громадян Росії, повідомило міністерство фінансів.

Зокрема, в список потрапили колишній командир батальйону Руслан Геремеєв, Геннадій Карлов, Сергій Коссієв, Олена Трикуля і Абузайд Вісмурадов, командувач спецпідрозділу. Зокрема, Вісмурадова вважають відповідальним за «позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини, вчинені проти осіб, що прагнуть розкрити незаконну діяльність, яку здійснюють посадові особи уряду Російської Федерації».

В результаті сьогоднішніх дій, повідомляє Мінфін, будь-яка власність підсанкційних осіб і угоди з ними у США блокуються. Наразі кількість осіб у списку санкцій в рамках «акту Магнітського» сягнула 55.

«Акт Магнітського» був розроблений у 2012 році в США. Документ визначав коло осіб, причетних до загибелі в слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і запровадив заборону на в’їзд до США і фінансові санкції щодо ряду російських чиновників. Пізніше свої «акти Магнітського» схвалили Канада і країни Балтії.