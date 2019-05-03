Протест і перемога власника готелю в Чехії, який відмовлявся селити росіян без заяви із засудженням анексії Криму

П'ять років тому Томаш Крчмарж, власник 4-зіркового готелю в центрі міста Острава, що на північному сході Чехії, повісив на двері оголошення: «Із 23 квітня 2014 року ми не приймаємо як постояльців громадян Російської Федерації. Причина – анексія Криму. Наперед просимо вибачення у порядних громадян Російської Федерації». Готель не селив тих росіян, які відмовлялися написати заяву із засудженням анексії Росією українського Криму.

Буквально через пару тижнів Чеська торговельна інспекція виписала підприємцю штраф, проте Крчмарж вирішив опротестувати його в суді. За п'ять років справа розглядалася в декількох інстанціях, і 30 квітня Конституційний суд Чехії визнав, що грошове покарання було безпідставним: відтепер будь-який чеський готельєр має право взяти приклад із власника остравського готелю.

У рішенні Конституційного суду Чехії пояснюється, що підприємець, навіть просячи у постояльців письмово підтвердити незгоду з анексією Росією українського Криму, діє таким чином на благо суспільства, оскільки такі дії повністю узгоджуються з зовнішньою політикою Чехії і політикою міжнародних організацій. Про це заявив присутнім журналістам суддя Войтех Шімічек після оголошення рішення. На його думку, мова в цьому випадку не йде про дискримінацію, бо в Європейському союзі в багатьох випадках діють різні правила для тих, хто має паспорт однієї з країн ЄС, і тих, хто є громадянином держави, що не входить до Євросоюзу. Через це в цьому випадку не застосовуються закони, що забороняють дискримінацію за національною або расовою ознакою. Суд вирішив, що власник готелю мав право приймати рішення, які дозволяли його готелю відрізнятися від інших, навіть незважаючи на те, що ця відмінність полягала в політичних поглядах. На думку суду, причини, через які власник готелю відмовлявся надавати свої послуги окремим людям, не є проявом ненависті або порушенням міжнародного права.

Чеська торговельна інспекція, яка була в суді позивачем, ще може опротестувати це рішення у Верховному суді.

4-зірковий готель Brioni Boutique Hotel розташований в центрі Острави. Це місто є одним з промислових центрів Чехії, і сюди часто приїжджають у справах росіяни. В Остраві розташоване російське консульство, а з 2008 року тут щорічно проходять «Дні Росії» – це не тільки культурні заходи, а й конференція, на якій чеські підприємці можуть налагодити бізнес-контакти зі своїми російськими колегами. І саме в цьому місті п'ять років тому з'явилося оголошення з відмовою надавати послуги росіянам. Щоправда, не всім, а тільки тим, які не погодилися підписати заяву, що засуджує дії Росії в Криму.

Власник остравського готелю Томаш Крчмарж в інтерв'ю пояснює, чому він прийняв це рішення і з якою реакцією зіткнувся:

– Ось так емоційно я відреагував на анексію Криму. Я всіх попереджав заздалегідь, я не хотів, щоб хтось залишився на ніч на вулиці. Я хотів дати шанс тим, хто був проти, і заздалегідь просив підписати заяву. Хто зробив це – міг зупинитися тут, хто ні – не міг.

– Ви зіткнулися з негативною реакцією на це прохання?

З усіх моїх гостей максимум 10% поставилися до мого прохання негативно... Деякі письмові реакції останніх днів ми змушені були передати поліції. Мені погрожували вбивством​. Це були чехи​

– Так, звісно. Хоча тоді вона не була такою емоційною, як зараз, після рішення суду. Зараз пішов шквал негативних реакцій. Але взагалі з усіх моїх гостей максимум 10% поставилися до мого прохання негативно. Деякі письмові реакції, які надійшли на адресу нашого готелю впродовж останніх днів, ми змушені були передати поліції. Це було вже занадто. Мені погрожували вбивством. Це були чехи, не росіяни.

– А росіяни? Як реагували вони?

Від нас жоден росіянин не втік зі скандалом

– Багато підписало і спокійно тут жили. Насправді з боку росіян ніяких негативних реакцій не було взагалі. Тому що вони заздалегідь знали про наші умови, і ті, хто був проти, вирішили зупинитися в іншому місці. Або якось інакше вирішували цю проблему. Від нас жоден росіянин не втік зі скандалом. Всі підписали.

– Ті обмеження, які ви ввели в своєму готелі, діяли лише два тижні. Чому ви потім припинили вимагати від росіян письмової незгоди з анексією Криму?

– Я був, напевно, першим в світі, хто такі обмеження ввів, і треба сказати, що мій приклад наслідували й інші. Але всю цю хвилю почали глушити, з одного боку, різноманітними державними санкціями, а з іншого – проти мене почали масовану атаку перевіряючі органи. Торговельна інспекція виписала нам штраф, потім почалися різноманітні перевірки, які псували нам життя. Все це були причини, через які ми не могли продовжити дію наших вимог до постояльців.

– Хто на вас подав до суду? Торговельна інспекція чи постояльці?

Торговельна інспекція мені виписала штраф, і я розсердився, але не через гроші. Я просто вирішив довести свою правоту

– Торговельна інспекція мені виписала штраф, і я розсердився, але не через гроші. Я просто вирішив довести свою правоту, а єдиний шлях, як протистояти інспекції – опротестувати рішення в суді. Перший суд ми виграли, але чиновники подали апеляцію, потім ми програли і звернулися до суду вищої інстанції, який нам знизив штраф з 50 тисяч крон (майже 58 тисяч гривень – ред.) до 5 тисяч. Але ми подали апеляцію і виграли. А Конституційний суд – я вважаю це успіхом – вирішив, що правда на нашому боці.

– Але ще є можливість, що рішення опротестують у Верховному суді.

– Я вважаю, що цей випадок свою справу зробив. І весь світ теж почув про це. Тепер все буде залежати від нового українського президента Зеленського, як він це рішення використає на користь своєї країни. Я буду тримати за нього кулаки. І за Україну.

– Ви говорили після одного із засідань суду у вашій справі, що можна провести паралель між тим, що сталося в Чехословаччині в 1968 році, і тим, що в 2014 році сталося в Україні.

Це – сценарій, який вже багато разів в історії повторювався. Президент Путін нічого нового не вигадав

– Звичайно, паралель – в тому, що не потрібно постійно наступати на одні й ті самі граблі. Це – сценарій, який вже багато разів в історії повторювався. Президент Путін нічого нового не вигадав. У мене складається враження, що багато хто погано вчив історію, і я їм допоміг освіжити знання. Мені здається, у мене вийшло – в суспільстві почалася дискусія, хоча, коли я прийняв своє рішення, я, звичайно, не розраховував, що підніметься така хвиля. Мені в страшному сні не могло приснитися, що все це розтягнеться на п'ять років. Але я радий, що так сталося.

– Початковим імпульсом була ваша незгода з анексією українського Криму – як ви оцінюєте нинішню політику Росії?

Імперська політика Росії не змінюється

– Мені здається, всі все бачать. Ось днями Путін полегшив отримання російських паспортів на Донбасі. Тут все зрозуміло – він продовжує гнути свою лінію. З одного боку, реакція сусідніх держав і санкції, введені Європейським союзом та іншими країнами, звичайно, мають якийсь ефект. Але загалом все йде в поганому напрямку. Імперська політика Росії не змінюється.

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода