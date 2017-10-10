Чехія підтвердила позицію про збереження санкцій щодо Росії після заяв Земана

Чехія підтвердила, що не змінює своєї позиції щодо санкцій, які стосуються Росії, і далі стоїть у цьому на спільній позиції з Європейським союзом про необхідність зберігати ці санкції після чергових заяв президента країни Мілоша Земана про необхідність скасувати ці санкції.

Як заявила Радіо Свобода речниця Міністерства закордонних справ Чехії Міхаела Лаґронова, «позиція Міністерства закордонних справ, чеського уряду залишається незмінною: санкції залишаються чинними і будуть залишатимуться чинними до часу, поки не будуть виконані мінські угоди (про врегулювання на окупованій частині сходу України – ред.)».

«В ухваленні рішень, у переоцінці санкцій, звичайно, важливою є єдність Європейського союзу. Тобто з нашого боку санкції залишаються чинними, ми будемо це підтримувати, тому що не були виконані мінські угоди», – додала речниця.

Ідеться про головні пакети санкцій, запроваджені ЄС через агресію Росії на сході України. Окремі, менші санкції, запроваджені через агресію Росії у Криму і окупацію цієї частини території України, як не раз заявляли в Євросоюзі і в Чехії, будуть діяти до деокупації півострова.

При цьому в МЗС Чехії наразі не стали коментувати іншої частини виступу Мілоша Земана, про те, що Київ мав би домовитися з Москвою про «компенсацію» за Крим і що світ мав би змиритися з захопленням Криму Росією.

Раніше 10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і що необхідний прямий діалог між Україною і Росією щодо окупованого Криму, який, на його «приватну думку», міг би «вести до компенсації на користь України» «у фінансовій формі, нафтою і газом». Він також вкотре виступив проти чинних санкцій ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними».

Заява Земана вже викликала різку реакцію української сторони.

11 жовтня в ПАРЄ виступить президент України Петро Порошенко.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Він уже не раз, заявляючи про незаконність окупації Росією українського Криму, виправдовував захоплення півострова Москвою і закликав Україну і світ змиритися з цим, а також виступав проти санкцій щодо Росії.

Але в Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції Євросоюзу, зокрема, не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.