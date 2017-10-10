Клімкін про заяву Земана: треба боротися з тими, хто запросив його виступати

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що протидіяти потрібно тим, хто запросив президента Чехії Мілоша Земана виступати на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, де той запропонував Україні домовитися з Росією про компенсацію за анексований Крим.

«Залиште Земана, його не виправити. У театрі є режисери і є актори. Ті, хто запросили його до виступу, знали, що він скаже. З ними і треба боротися», – написав Клімкін у Twitter.

Зі свого боку, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook написав, що виступ Земана був організований для мобілізації прихильників повернення делегації Росії в ПАРЄ.

«Він (Земан – ред.) завжди був за Росію. Сьогодні він був просто артистом, якого вивели на авансцену, щоб створити правильну атмосферу і мобілізувати людей, які ще не визначилися щодо повернення росіян. Відповідь йому одна: Крим не продається», – заявив дипломат.

Президент Чехії Мілош Земан 10 жовтня під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи сказав, що вважає анексію Криму Росією «завершеною справою», і запропонував вирішити кримське питання за допомогою компенсацій Україні.

Відомий своєю прихильністю до Росії і її президента Володимира Путіна Земан уточнив, що компенсація може бути «у фінансовій формі, нафтою і газом».

У своєму виступі президент Чехії також знову критикував запровадження міжнародних санкцій проти Росії. За словами Мілоша Земана, санкції є неефективними, і потрібен діалог із Росією.

На території Криму 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування. Його відкинула Генеральна асамблея ООН. 18 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».