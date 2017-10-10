Президент Чехії: Росія могла б компенсувати Україні втрату Криму

Президент Чехії Мілош Земан заявляє про необхідність прямого діалогу між Україною і Росією щодо анексованого Криму, який, на його «приватну думку», міг би «вести до компенсації на користь України». Земан сказав про це, виступаючи 10 жовтня на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Чеський президент заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт. При цьому Мілош Земан цитував слова колишнього президента Німеччини Йоахіма Ґаука, що «намагання повернути Крим Україні призвело б до європейської війни».

У своєму виступі президент Чехії знову критикував запровадження міжнародних санкцій проти Росії. За словами Мілоша Земана, санкції є неефективними, і потрібен діалог із Росією.

Президент Чехії у виступі також наголосив, що, на його думку, російську культуру не можна відділити від культури європейської, адже російська культура «сягає від Атлантики до Уралу».

Росія незаконно анексувала український Крим у 2014 році. Майже вся міжнародна спільнота не визнає цього, Генеральна асамблея ООН кількома резолюціями підтвердила територіальну цілісність України і окупований статус Криму. Країни «Групи семи» і ще деякі держави, а також ЄС скоординовано запровадили після початку агресії Росії проти України – спершу у Криму, потім на частині Донбасу – по кілька пакетів санкцій, зокрема, щодо фізичних і юридичних осіб Росії і окупованого Криму, донбаських і кримських сепаратистів та представників колишньої української влади. Деякі санкції стосуються також цілих кількох галузей російської економіки.

Президент Чехії Мілош Земан відомий своєю прихильністю до Росії і її президента Володимира Путіна. Він неодноразово заявляв про незаконність російської анексії українського Криму, але стверджував, що схильний зрозуміти цей крок Москви. За його словами, дії Москви можуть бути виправдані тим, що «рішення Микити Хрущова передати Крим Україні було дурним» і «Крим Україні ніколи не належав». Також Земан не раз заявляв, що повернути Крим Україні тепер неможливо, і Захід мав би з цим змиритися.

Крім того, Земан відомий своїми закликами скасувати санкції щодо Росії , запроваджені через агресію Москви проти України у Криму й на частині Донбасу. Він заперечував російську військову присутність на частині сходу України і називав події у регіоні «громадянською війною».

Також він заявляв, що Україна не має вступати до НАТО, а має залишатися нейтральною, і пропонував «фінляндизацію» України, тобто її добровільне обмеження своїх зовнішньополітичних прагнень і їхнє підпорядкування бажанням Росії.

У Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України, зокрема, не визнає анексії Криму, і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.