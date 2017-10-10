Геращенко про пропозицію Земана щодо Криму: Україна не торгуватиме громадянами і територією

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко висловила обурення виступом президента Чехії Мілоша Земана на сесії ПАРЄ, який запропонував Україні домовитися з Росією про компенсацію за анексований Крим, а також зняти антиросійські санкції.

«Жахливий у своєму цинізмі виступ президента Чехії Земана на сесії ПАРЄ, який активно підтримував Путіна, закликав негайно зняти санкції, бо вони «не діють і б’ють по ЄС, а не Росії». А Україні він фактично порадив… домовлятися про фінансову чи нафтогазову компенсацію з Росією за вкрадений Крим. Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом, честю і гідністю. Це не продається», – написала Геращенко, яка є членом української делегації в ПАРЄ, у Facebook.

Геращенко додала, що чеська делегація «почувала себе ніяково і незручно під цим потоком безпринципності і відсутності моралі і принципів».

«Сьогодні ми в Страсбурзі бачили анти-Гавела. Це так сумно – бачити повну політичну деградацію», – написала вона, згадуючи колишнього президента Чехії, правозахисника Вацлава Гавела.

Президент Чехії Мілош Земан 10 жовтня під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи сказав, що вважає анексію Криму Росією «завершеною справою», і запропонував вирішити кримське питання за допомогою компенсацій Україні.

Відомий своєю прихильністю до Росії і її президента Володимира Путіна Земан уточнив, що компенсація може бути «у фінансовій формі, нафтою і газом».

У своєму виступі президент Чехії також знову критикував запровадження міжнародних санкцій проти Росії. За словами Мілоша Земана, санкції є неефективними, і потрібен діалог із Росією.

На території Криму 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування, його відкинула Генеральна асамблея ООН. 18 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».