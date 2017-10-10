Посол України в Чехії відкинув заяву Земана щодо Криму як цинічну

Посол України в Чехії Євген Перебийніс назвав цинічною і цілком неприйнятною заяву президента Чехії Мілоша Земана в Раді Європи, що анексія Росією Криму є доконаним фактом і що Київ мав би отримати за це якусь компенсацію.

Ці слова Земана, який по суті запропонував Україні змиритися з окупацією Криму Росією і дістати за це якесь фінансове відшкодування, українська сторона сприйняла з занепокоєнням, сказав Перебийніс чеському інтернет-виданню Novinky.cz.

Така пропозиція цинічна ще й тому, що Україна мала б не тільки змиритися зі втратою території, але й погодитися з тим, що переслідування українців і кримських татар російськими окупантами у Криму буде тривати, сказав посол.

«Шкода, що такі слова надійшли від президента Чехії, яка, на жаль, у своїй історії теж мала досвід із окупацією і репресіями», – сказав Перебийніс.

Він наголосив, що Україна не торгує і ніколи не буде торгувати своєю територією, своїми громадянами і свободою.

Євген Перебийніс: «Україна не торгує своєю територією. Крим – це Україна»

При цьому посол високо оцінив позицію уряду Чехії, який, за його словами, «завжди висловлював підтримку територіальній цілісності України і надає нам допомогу і підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії».

Україна, сказав Євген Перебийніс, «буде далі боротися за Крим, за свою територію». Він висловив сподівання, що Україна отримає в цьому подальшу підтримку не тільки з боку Європейського союзу, а й із боку «наших чеських друзів».

Раніше 10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і що необхідний прямий діалог між Україною і Росією щодо окупованого Криму, який, на його «приватну думку», міг би «вести до компенсації на користь України» «у фінансовій формі, нафтою і газом». Він також вкотре виступив проти чинних санкцій ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними».

Заява Земана вже викликала різку реакцію української сторони.

11 жовтня в ПАРЄ виступить президент України Петро Порошенко.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і прихильністю до президента Росії Володимира Путіна. Він уже не раз, заявляючи про незаконність окупації Росією українського Криму, виправдовував захоплення півострова Москвою і закликав Україну і світ змиритися з цим, а також виступав проти санкцій щодо Росії.

Але в Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і скоординованої позиції Євросоюзу, зокрема, не визнає анексії Криму і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.