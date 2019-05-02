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02 Травень 2019, Київ 15:29
Новини | Політика

«Спільним залишився лише кордон»: Зеленський відповів Путіну

Володимир Зеленський, ліворуч, і Володимир Путін (комбіноване фото)

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Новообраний президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського лідера Володимира Путіна про «спільне громадянство».

«Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з «общего» у нас залишилося тільки одне – це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів «общего». І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути. Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки «общего», – ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці Зеленського.

«А заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами. І «братськими» такі відносини точно називати не можна», – додав новообраний президент України.

Окупований Крим. Жінка тримає український і російський паспорти біля офісу Федеральної міграційної служби Росії, де вона отримала російський паспорт від окупаційної влади. Сімферополь 7 квітня 2014 року
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Раніше цього тижня президент Росії Володимир Путін після слів новообраного президента України Володимира Зеленського про готовність давати українські паспорти росіянам заговорив про «спільне громадянство».

«Це говорить про те, що ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного. Я багато разів говорив про те, що українці і росіяни – братські народи. І навіть більше того: я взагалі вважаю, що це один народ насправді, зі своїми особливостями: культурними, мовними, історичними, – але по суті своїй один народ. І якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, і українці, ми будемо сильнішими і успішними», – сказав Путін.
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Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня. Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

У відповідь Зеленський порадив російській владі не витрачати даремно час, «намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ», і не розраховувати, що «багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ».

При цьому обраний президент висловив готовність надавати українське громадянство тим, «хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу».

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