Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Травень 2019, Київ 19:07
Відео

Війна України з Росією: Зеленський проти Путіна

Війна України з Росією: Зеленський проти Путіна
Embed

No media source currently available

0:00 0:24:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Новообраний президент України Володимир Зеленський наголосив, що між Україною і Росією спільним залишився тільки кордон. «І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути», – зауважив він, звертаючи увагу на нині окуповану частину українських земель. І «братськими» такі відносини не назвеш. Натомість президент Росії Володимир Путін знову озвучив свою тезу, що українці та росіяни – саме братські народи. Що ж є зараз в України спільного з Росією і наскільки Україна віддалилась від Москви під час війни? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили публіцист, оглядач проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Павло Казарін і російський політолог Дмитро Орєшкін.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG