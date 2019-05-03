Війна України з Росією: Зеленський проти Путіна

Новообраний президент України Володимир Зеленський наголосив, що між Україною і Росією спільним залишився тільки кордон. «І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути», – зауважив він, звертаючи увагу на нині окуповану частину українських земель. І «братськими» такі відносини не назвеш. Натомість президент Росії Володимир Путін знову озвучив свою тезу, що українці та росіяни – саме братські народи. Що ж є зараз в України спільного з Росією і наскільки Україна віддалилась від Москви під час війни? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили публіцист, оглядач проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Павло Казарін і російський політолог Дмитро Орєшкін.