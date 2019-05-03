Радіо Свобода Daily: Зеленський відповів Путіну, що спільного залишилося в України і Росії

Зеленський відповів Путіну

Новообраний президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського лідера Володимира Путіна про «спільне громадянство». «Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з «общего» у нас залишилося тільки одне – це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів «общего». І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути. Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки «общего», – зазначив Зеленський.

За його словами, останні дії російського уряду не сприяють покращенню ситуації. «А заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами. І «братськими» такі відносини точно називати не можна», – додав Зеленський.

2 травня в Одесі: п’ять років по тому

Що відбулося 2 травня 2014 року і хто винний в смертях як українських активістів, так і проросійськи налаштованих одеситів – офіційної відповіді немає навіть через п’ять років після подій. Щороку правоохоронці посилюють охорону громадського порядку напередодні цієї дати, а в саму річницю проходять мирні акції – за Україну та в пам’ять про загиблих. Розслідування і судові справи тягнуться повільно або взагалі застрягли. За вбивство 6 людей в центрі міста і за смерть ще 42 в Будинку профспілок до відповідальності ніхто не притягнутий, говорять в Моніторинговій місії ООН з прав людини. На п’яту річницю травневих подій міжнародна організація оприлюднила спеціальний звіт.

На Львівщину прибув підрозділ десантників США

На Львівщину прибули американські десантники «Клекотливі орли». Близько 150 військових 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США вже приступили до тренувань українських військовослужбовців за стандартами НАТО. Американські десантники замінили у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) військовослужбовців 278-го бронекавалерійського полку Національної гвардії США. На полігоні відбулася церемонія передачі повноважень.

Тим часом, голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що підписав постанову Верховної Ради про проведення Парламентської асамблеї НАТО у Києві 2020 року.

Брухт для Придністров’я

Напередодні першого туру виборів президент України Петро Порошенко погодив зняття санкцій з «Молдовського металургійного заводу» («ММЗ»), який є одним з основних платників податків у невизнаній «Придністровській Молдовській республіці». Відбулося це на прохання прем’єр-міністра Молдови Павла Філіпа, ставленика молдовського олігарха Влада Плахотнюка, який, як встановили журналісти, опосередковано пов’язаний з роботою цього підприємства, і який, як він сам визнавав, є давнім знайомим самого Петра Порошенка. Про це йдеться у транскордонному розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» та RISE. Moldova – «Брухт для Придністров’я».

Далі коротко:

Суд відпустив підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського під домашній арешт із електронним браслетом.

Суд визнав громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі винним в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації і засудив його до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв повідомив, що Москва почала переговори про продовження транзиту газу

Фотошоп проти другого підборіддя

Офіційні фотографії чинного президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва обробляють у фотошопі. Мета – згладити його зморшки і прибрати друге підборіддя. Радіо Свобода помітило різницю між фотографіями Токаєва, опублікованими на офіційних сайтах президента, і знімками інших фотографів. Навіщо президенту Казахстану Токаєву ретушують фотографії?

Фільм «Колима» Юрія Дудя

У 2019 році сумарний показник позитивного ставлення до Йосипа Сталіна серед росіян досяг максимального рівня за всі роки проведення опитувань, свідчить дослідження російського «Левада-Центру». Згідно з опитуваннями Всеросійського центру дослідження громадської думки, 47% респондентів віком від 18 до 24 років не чула про сталінські репресії взагалі.

Постать Сталіна вже не перший рік пробуджує дискусії в інтелектуальних колах всього світу. Російський журналіст та відеоблогер Юрій Дудь, у відповідь на таку стратистику, зняв фільм під назвою «Колима – батьківщина нашого страху». Це документальна стрічка про період сталінських репресій. Як відреагували на стрічку російські глядачі? Та як відреагували українські? Чому українці взагалі дивилися цей фільм?

Вивчайте історію, щоб краще розуміти сучасність!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.