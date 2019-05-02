Справа Гандзюк: Павловського відпустили з-під варти під домашній арешт

Суд відпустив підозрюваного в організації вбивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського під домашній арешт із електронним браслетом. Про це заявив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, повідомляє інформаційне агентство «УНІАН».

За словами Лисенка, засідання суду відбулося 26 квітня, і рішенням відпустити Павловського з-під арешту суд задовольнив клопотання прокуратури.

Таку ж інформацію оприлюднив юрист, ветеран бойових дій Масі Найєм.

«Одного з підозрюваних у вбивсті Каті Гандзюк випустили з СІЗО. Цим підозрюваним є Ігор Павловський. Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. В нього домашній арешт із обов’язком носити браслет. Це все сталось за останні два дні. В мене відчуття, що справу намагаються поховати. Можливо, я помиляюсь, але де тоді бодай якась комунікація від ГПУ?», – запитав Найєм.

Радіо Свобода наразі не змогло зв’язатися з Андрієм Лисенком, щоб отримати коментар із цього приводу.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Ігоря Павловського, колишнього помічника народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Миколи Паламарчука в Херсоні, підозрюють в організації замаху на Катерину Гандзюк.

Після смерті жінки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.