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25 Квітень 2019, Київ 09:28
Новини | Політика

ГПУ: Мангера тепер підозрюють в замовленні побиття Гандзюк, а не вбивства

Владислав Мангер під час судового засідання, Київ, 12 лютого 2019 року

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Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера більше не підозрюють у замовленні вбивства співробітниці міської ради Херсона, активістки Катерини Гандзюк, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

«Підозру змінено, виходячи із здобутих доказів та наявних у слідства підстав», – написав Лисенко.

Мангеру тепер інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого).

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За цією ж статтею тепер підозрюють п’ятьох обвинувачених у цій справі – В’ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Микиту Грабчука та Сергія Торбіна.

За словами Лисенка, ще одного фігуранта у справі Гандзюк Ігоря Павловського Шевченківський райсуд міста Києва залишив під вартою.

У справі, яку після смерті Гандзюк перекваліфікували на «умисне вбивство», були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, Мангерові оголосили підозру в його організації, але замовників іще офіційно не встановили.

Мангер категорично відкидає причетність до нападу на Гандзюк.

15 квітня Шевченківський районний суд Києва не продовжив відсторонення Мангера від посади голови Херсонської облради.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

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Мангер і батько Гандзюк обмінялися звинуваченнями – відео

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