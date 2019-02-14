Справа Мангера: прокурори згадали про базу відпочинку з розслідування «Схем»

Прокуратура вважає, що голова Херсонської облради Владислав Мангер заплатив за вбивство Катерини Гандзюк базою відпочинку, яку здав в оренду його юрист. Сторона обвинувачення заявила про це в судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Мангеру в четвер, 14 лютого.

Раніше цього місяця програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомила, що юрист і довірена особа голови Херсонської облради Владислава Мангера віддав за безцінь базу відпочинку на березі моря ключовому підозрюваному у вбивстві посадовця Херсонської міськради Катерини Гандзюк Олексієві «Москалу» Левіну за тиждень до нападу на неї.

Це підтверджує договір оренди бази відпочинку Oasis Beach вкурортному містечку Лазурне на узбережжі Чорного моря на Херсонщині.

Радник Мангера, юрист Андрій Мурашкін підтвердив у коментарі Радіо Свобода, що передавав в оренду Левіну готельний комплекс у Лазурному, але відмовився пояснити низьку ціну оренди, посилаючись на «комерційну таємницю». Він також заявив, що на той момент не знав про кримінальне минуле «Москала», як і «не міг здогадуватись» про його подальші можливі потенційні злочинні наміри.