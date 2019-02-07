Юрист голови облради Херсона віддав за безцінь курортний готель ключовому підозрюваному у вбивстві Гандзюк – «Схеми»

Юрист і довірена особа голови Херсонської облради Владислав Мангер віддав за безцінь базу відпочинку на березі моря ключовому підозрюваному у вбивстві посадовця Херсонської міськради Катерини Гандзюк Олексієві «Москалу» Левіну за тиждень до нападу на неї. Це підтверджує договір оренди бази відпочинку Oasis Beach вкурортному містечку Лазурне на узбережжі Чорного моря на Херсонщині.

Документ, справжність якого підтверджується з офіційних реєстрів, наводять журналісти «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Його уклали 25 липня 2018 року – рівно за тиждень до нападу на Катерину Гандзюк у Херсоні – терміном на сім років. Орендодавець – директор ТОВ «Лазурний відпочинок» Андрій Мурашкін, орендар – кримінальний авторитет, а віднедавна головний підозрюваний у справі Гандзюк Олексій «Москал» Левін.

Готель із власним пляжем на 57 номерів, вартість доби проживання в якому сягає понад двох тисяч гривень, дістався Левіну від юриста голови Херсонської облради за символічну плату – всього 500 гривень на місяць.

Радник Мангера, юрист Андрій Мурашкін підтвердив у коментарі Радіо Свобода, що передавав в оренду Левіну готельний комплекс у Лазурному, але відмовився пояснити таку низьку ціну оренди, посилаючись на «комерційну таємницю». Він також заявив, що на той момент не знав про кримінальне минуле «Москала», як і «не міг здогадуватись» про його подальші можливі потенційні злочинні наміри.

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого друзі Гандзюк називають імовірним замовником її вбивства, заявив Радіо Свобода, що не знав про бізнесові зв’язки свого радника Мурашкіна з підозрюваним в організації вбивства Олексієм Левіним.

Левін тим часом наполягає, що стосунку до вбивства херсонської активістки не має і, як сказав його адвокат, ніколи з нею не зустрічався.

Комплекс Oasis Beach збудований у 2014 році вихідцем із Херсона, бізнесменом Леонідом Аврамковим.

«Але з 2016 року в комплексі господарюють зовсім інші люди. Переоформлення права на землю і споруд на ній відбувалось через ланцюг заплутаних реєстраційних дій, які нині й розслідують правоохоронці», – мовиться в матеріалі «Схем».

Щонайменше з літа 2018 року право власності на базу відпочинку у реєстрі закріплене за фірмою ТОВ «Лазурний відпочинок». Як з’ясували «Схеми», директор фірми, яка тепер розпоряджається комплексом, – людина з близького оточення Владислава Мангера Андрій Мурашкін. Він – його юрист і довірена особа ще з часів виборів 2014 року, має офіційний статус його радника з юридичних питань і є його адвокатом як фізичної особи.

Те, що комплекс Oasis Beach нині контролює оточення Мангера, підтвердив і Леонід Аврамков, який володів цим комплексом до рейдерського нападу у 2016 році.

«Мангер поставив туди свого сина Івана. Я з ним особисто там зустрічався влітку 2018 року. Він давав команду мене не пускати. Я багато разів викликав поліцію. Щойно поліція чула ім’я Мангера – вони одразу розвертались і їхали геть», – розповів він.

Натомість сам Владислав Мангер у коментарі Радіо Свобода це спростував. За його словами, син Іван там просто «відпочивав».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

4 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство Гандзюк оголосили підозру раніше судимому громадянинові Левіну, який залишив територію України, коли поліція затримала перших підозрюваних.

Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Активісти, друзі і родичі загиблої Катерини Гандзюк називають голову Херсонської облради Владислава Мангера одним з замовників її вбивства. Мангер це заперечує.