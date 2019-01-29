Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк заявляє про свою непричетність до справи – адвокат

Адвокат підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна заявляє, що він заперечує причетність до цього злочину.

«Олексій Левін не має жодного стосунку до підготовки і здійснення цього злочину. За словами мого підзахисного, яким у мене немає підстав не вірити, він не був знайомий із Катериною Гандзюк і ніколи з нею не зустрічався», – сказав захисник Михайло Величко.

Раніше Служба безпеки України оголосила Левіна в розшук. Як йдеться в повідомлення на сайті МВС, Левіна, зокрема, підозрюють в організації вбивства на замовлення, здійсненого групою осіб з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів.

В оголошенні про розшук вказано, що Левін зник з поля зору правоохоронців 19 серпня 2018 року і суд дав дозвіл на його затримання.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

4 грудня Луценко заявив, що в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили підозру раніше судимому громадянину Левіну, який залишив територію України, коли поліція затримала перших підозрюваних.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.