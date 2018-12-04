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04 Грудень 2018, Київ 13:28
Новини | Події

У справі Гандзюк оголосили ще одну підозру – Луценко

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У справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в Одесі. За версією слідства, саме громадянин Левін був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк.

За його словами, громадянин Левін раніше був засуджений разом з батьком у справі про організацію вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області. Луценко стверджує, що загальна кількість доведених убивств становить 15. Левін отримав 15 років тюрми, а його батько – довічний термін. Очільник ГПУ розповів, що підозрюваний в убивстві Гандзюк вийшов на волю достроково за так званим «законом Савченко».

Луценко повідомив, що Левін виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі. Він не назвав країну, куди саме поїхав Левін.

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