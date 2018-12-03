Луценко: слідство встановило всіх причетних до нападу на Гандзюк

Слідство встановило всіх, хто замовив і організовував напад на чиновницю міської ради Херсона Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

В інтерв’ю телеканалові ICTV він нагадав, що в цій справі вже оголошено підозру помічникові одного з народних депутатів (ідеться про Ігоря Павловського, який до 6 листопада був помічником народного депутата Миколи Паламарчука (фракція «Блоку Петра Порошенка»), – 10 листопада його затримали в Херсоні, 12 листопада суд у Києві взяв його під арешт; за твердженням деяких херсонських активістів, він нібито передав гроші виконавцям нападу; зі свого боку, сам Павловський у коментарі Радіо Свобода звинувачення відкинув і стверджував, що з Гандзюк навіть не був знайомий).

«І думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще низку підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації і виконання цього злочину», – заявив Луценко.

За словами генпрокурора, є кілька десятків версій цього злочину, але слідство наразі сходиться на тому, що знайдено основну версію і основний мотив. «Ми бачимо мотив – це активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади», – сказав він.

«Я пересвідчився у висоті її антикорупційного запалу. І саме через це вона стала жертвою», – заявив генпрокурор, згадуючи, як відвідував Гандзюк у лікарні.

Виконувачка обов’язків керуючого справами Херсонської міської ради Катерина Гандзюк померла в лікарні в Києві 4 листопада через наслідки нападу на неї – через три місяці після того, як 31 липня її облили в Херсоні концентрованою сірчаною кислотою. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей.

Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження розслідується як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Кримінальний кодекс передбачає за такі дії від 10 до 15 років позбавлення волі або й довічне ув’язнення, з можливою конфіскацією майна.

У цій справі станом на кінець листопада затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину. Замовник нападу поки що не був оголошений. За рішенням ГПУ поліція, яка виконала всі необхідні слідчі дії в цій справі, передала справу до Служби безпеки України, яка займається також встановленням замовників нападу.

Катерина Гандзюк мала в Херсоні неоднозначну репутацію. Її прихильники виставляють чиновницю Гандзюк як «активістку», яка, за їхніми словами, боролася з корупцією серед місцевих правоохоронців; саме в такій ролі борця з корупцією вона стала широко відома після нападу на неї в Україні і за кордоном. Водночас її критики заявляють, що Гандзюк, на своїй посаді виконувачки обов’язків керуючого справами Херсонської міської ради, сама створила і очолила корупційні схеми з міським майном і чинила перешкоди активістам-антикорупціонерам, які намагалися з цими схемами боротися. Офіційно правоохоронні органи України не висловлювалися з приводу цих звинувачень.