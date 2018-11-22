Порошенко проти ініціативи депутатів БПП запровадити кримінальну відповідальність за наклеп – речник

Президент України Петро Порошенко не підтримує законопроект, який ініціюють представники його політичної сили БПП у парламенті, щодо запровадження кримінальної відповідальності за наклеп, повідомив речник президента Святослав Цеголко.

«Фракція БПП не голосуватиме за цей законопроект. Президент таку позицію фракції підтримує», – сказав Цеголко агентству «Інтерфакс-Україна» 22 листопада.

Напередодні народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Микола Паламарчук, Артур Палатний і Олег Велікін запропонували запровадити кримінальну відповідальність за наклеп. Відповідний законопроект вони зареєстрували на сайті Верховної Ради.

Депутати заявляють, що одним з останніх випадків розповсюдження неправдивої інформації є випадок зі звинуваченнями, що лунають з боку деяких засобів масової інформації на адресу народного депутата України щодо причетності до нападу на херсонську чиновницю й активістку Катерину Гандзюк, яка померла 4 листопада в лікарні.

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В Україні кримінальна відповідальність за наклеп існувала до 2001 року, доки діяв Кримінальний кодекс УРСР іще 1960 року. У нинішньому Кримінальному кодексі 2001 року статті за наклеп немає.

Декриміналізацію дій, що раніше кваліфікувалися як наклеп, привітали правозахисники. Наступними роками в Україні було здійснено вже кілька спроб повернути кримінальну відповідальність за наклеп. Правозахисники різко критикували ті спроби, які врешті не були запроваджені.