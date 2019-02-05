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05 Лютий 2019, Київ 11:53
Фотогалереї
«Хто замовив Катю Гандзюк?» – фото
05 Лютий 2019, 11:35
Сергій Нужненко
Через три місяці після смерті Катерини Гандзюк активісти пікетували будівлю Адміністрації Президента та офіс ВО «Батьківщина». Акція пройшла під гаслом «Хто замовив Катю Гандзюк?»
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В акції взяли участь близько 50 осіб
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Присутні тримали в руках плакати з написом «Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?»
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Інші активісти стояли з банерами із закресленими прізвищами голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука, та голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера
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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня
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За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону
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У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину
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Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення
«Хто замовив Катю Гандзюк?» – фото
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