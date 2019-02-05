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05 Лютий 2019, Київ 11:53
Фотогалереї

«Хто замовив Катю Гандзюк?» – фото

Через три місяці після смерті Катерини Гандзюк активісти пікетували будівлю Адміністрації Президента та офіс ВО «Батьківщина». Акція пройшла під гаслом «Хто замовив Катю Гандзюк?»
В акції взяли участь близько 50 осіб
1 В акції взяли участь близько 50 осіб
Присутні тримали в руках плакати з написом &laquo;Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?&raquo;
2 Присутні тримали в руках плакати з написом «Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?»
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Інші активісти стояли з банерами із закресленими прізвищами голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука, та голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера
4 Інші активісти стояли з банерами із закресленими прізвищами голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука, та голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера
Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня
5 Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня
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За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону
8 За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону
У цій справі затримали п&rsquo;ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину
9 У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину
Після смерті активістки поліція&nbsp;перекваліфікувала її справу&nbsp;на &laquo;закінчене вбивство&raquo;, і кримінальне провадження буде розслідуватися як &laquo;умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб&raquo;. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув&rsquo;язнення
10 Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення

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