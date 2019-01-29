Заступник голови Херсонської ОДА про заяву батька Гандзюк: він «працює на політику»

Заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук відкидає обвинувачення на свою адресу з боку батька загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк, який пов’язав його із головним підозрюваним у справі.

«Ніколи в житті не був знайомий із тим, кого там називають. У тому вся біда, що ті, хто намагаються мене прив’язати до цього всього, вже не знають, що робити. Я не бачив цих людей, не знайомий із ними. Коли це сталося, я був ошелешений», – сказав Рищук у коментарі Радіо Свобода.

Він заявив, що Віктор Гандзюк своїми заявами «працює на політику». «Ви бачили, щоб він казав, що їх треба покарати, посадити? Ні. Він каже, що вони не повинні бути в політиці», – сказав чиновник.

28 січня Віктор Гандзюк, батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк, розкритикував українську владу через розслідування вбивства дочки і заявив, що для нього «вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав».

«Для мене тепер партія «Батьківщина» – це партія вбивць моєї доньки. Для мене тепер «Блок Петра Порошенка» – це партія вбивць моєї доньки», – заявив Віктор Гандзюк під час засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

Він заявив, що підозрюваний в організації вбивства Олексій Левін («Москал-молодший») співпрацює з головою Херсонської обласної ради, представником «Батьківщини» Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА, представником «Блоку Петра Порошенка» Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Мангер і Гордєєв відкинули обвинувачення. Голова Херсонської ОДА, зокрема, заявив, що «батьківське горе використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в «тіні».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

4 грудня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили підозру раніше судимому громадянину Левіну, який залишив територію України, коли поліція затримала перших підозрюваних.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.