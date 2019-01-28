Горе батька Гандзюк «використовується негідниками» – голова Херсонської ОДА Гордєєв

Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв заявив, що «розуміє емоції батька Катерини Гандзюк», і додав, що «батьківське горе використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в «тіні». Про це йдеться в офіційній заяві високопосадовця, поширеній увечері 28 січня сайтом Херсонської ОДА.

«Шукаючи справедливість, важливо не зачіпати безневинних людей, мішаючи всіх докупи. Як це не було б важко, треба намагатися не піддаватися на провокації нечистих людей», – твердить чиновник.

Гордєєв також вказав, що «все, що в наших силах, ми спрямуємо для пошуку винних осіб». «Такі страшні речі не можуть відбуватися на Херсонщині та залишатися безкарним», – ідеться в заяві голови ОДА.

Раніше 28 січня Віктор Гандзюк, батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк, розкритикував українську владу через розслідування вбивства дочки та заявив, що для нього «вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав».

«Для мене тепер партія «Батьківщина» – це партія вбивць моєї доньки. Для мене тепер «Блок Петра Порошенка» – це партія вбивць моєї доньки», – заявив Віктор Гандзюк під час засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

На його думку, підозрюваний в організації вбивства Олексій Левін («Москал-молодший») співпрацює з головою Херсонської обласної ради, представником «Батьківщини» Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА, представником «Блоку Петра Порошенка» Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер у коментарі Радіо Свобода заперечив інформацію про свої зв'язки з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк: «Пан Левін був помічником одного з депутатів обласної ради (від «Радикальної партії»). Ні більше, ні менше».

«Дуже співчуваю батькам Катерини Гандзюк, рідним. Вважаю, що ті люди, які сьогодні використовують питання цього горя у політичній боротьбі, – це верх цинізму», – додав Мангер.

Радіо Свобода також звернулося по коментар до прес-служби голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва та очікує на відповідь.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

4 грудня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили підозру раніше судимому громадянину Левіну, який залишив територію України, коли поліція затримала перших підозрюваних.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.