Батько Гандзюк: для мене вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав

Віктор Гандзюк, батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк, розкритикував українську владу через розслідування вбивства її дочки та заявив, що для нього «вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав».

«Я хочу, що кожен, хто знав Катю, хто чув про Катю, кожен, хто співчував їй, кожен, хто любив її та підтримував її боротьбу, зрозумів, що для мене, батька Катерини, вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав. Для мене втрачена ця межа. Для мене тепер партія «Батьківщина» – це партія вбивць моєї доньки. Для мене тепер «Блок Петра Порошенка» – це партія вбивць моєї доньки», – заявив Віктор Гандзюк під час засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

На його думку, підозрюваний в організації вбивства Олексій Левін («Москал-молодший») співпрацює з головою Херсонської обласної ради, представником «Батьківщини» Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА, представником «Блоку Петра Порошенка» Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

«Але я досі вірю, що ця країна змінюється. Вірю, що замовники, організатори та виконавці вбивства будуть покарані. Вірю, що і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко не готові йти на вибори у крові. Вірю, що вони почують біль батька, який втратив доньку, і якнайшвидше позбудуться будь-яких зв’язків із цинічним вбивством моєї Каті. Вірю, що вони тут і зараз проведуть межу. Покажуть, що є кордони, за які заходити не можна», – сказав Віктор Гандзюк.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер у коментарі Радіо Свобода заперечив інформацію про свої зв'язки з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк: «Пан Левін був помічником одного з депутатів обласної ради (від «Радикальної партії»). Ні більше, ні менше».

«Дуже співчуваю батькам Катерини Гандзюк, рідним. Вважаю, що ті люди, які сьогодні використовують питання цього горя у політичній боротьбі, – це верх цинізму», – додав Мангер.

Радіо Свобода також звернулося по коментар до прес-служби голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва та очікує на відповідь.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

4 грудня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили підозру раніше судимому громадянину Левіну, який залишив територію України, коли поліція затримала перших підозрюваних.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.