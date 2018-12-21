Справа Гандзюк: СБУ оголосила про підозру 7 особам

Служба безпеки Україна перевіряє причетність до вбивства Катерини Гандзюк чиновників, які дотичні до незаконної вирубки лісів на Херсонщині, проти чого активно виступала загибла.

«У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території Голопристанського, Олешківського та інших районів Херсонської області за сприяння посадових і службових осіб органів влади та місцевого самоврядування здійснюється незаконна вирубка лісів та зелених насаджень з метою продажу деревини та отримання протиправного прибутку. При цьому факти масової вирубки лісів маскуються під санітарну рубку пошкоджених від пожежі дерев. «Легалізована» у такий спосіб деревина легалізується для подальшого перепродажу», – мовиться на Facebook-сторінці відомства.

За інформацією СБУ, семи фігурантам справи наразі оголошено про підозру, розслідування триває.

4 грудня Луценко заявив, що в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру – раніше судимому громадянину Левіну, який покинув територію України, коли поліція затримала перших підозрюваних.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.