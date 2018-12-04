ТСК щодо вбивства Гандзюк зібрала дані в Херсоні, далі Одеса

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів результативно провела виїзне засідання в Херсоні, а наступного тижня ТСК збереться в Одесі. Остаточну дату ще не погодили. Про це заявив журналістам голова ТСК Борислав Береза після засідання в Києві яке було закритим, адже йшлося про зібрані в Херсоні факти та наступні дії слідчих в депутатів, що становить таємницю слідства.

«Правоохоронці в Херсоні серйозно підійшли до «відпрацювання» виконавців. Але деякі з питань, які ми підняли, виявилися поза їхньою увагою. Ми про це скажемо у нашому звіті. Ми зустрілися з багатьма людьми. Багато хто в Херсоні прийшов просто побалакати з нами про «злочинну владу». Але частина з них показала зв'язки між людьми, хто до кого як ставиться та загалом надали дуже цінну інформацію у справі», – відзвітував Береза.

Також він прокоментував заяви генпрокурора Юрія Луценка про встановлення осіб, підозрюваних у вбивстві Гандзюк і не виключив, що йдеться про дійсних авторів злочину. Береза додав, що «одного з них доведеться діставати з Домініканської Республіки».

На наступному тижні, окрім засідання ТСК в Одесі, депутатські групи вирушать на розвідку і збір даних до Миколаєва, Сєверодонецька, Харкова, а кілька депутатів додатково попрацюють в Одесі та Києві.

В Одесі нападів на активістів є найбільше, ситуація є найгіршою, стверджує Береза. Він припустив, що комісія зможе звітувати після 2 лютого 2019 року.

«Сподіваюся, коли прокуратура назве особи підозрюваних, жоден з них не зможе втекти з України», – підсумував Береза.

4 грудня Луценко заявив, що в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру – раніше судимому громадянину Левіну, який покинув територію України, коли поліція затримала перших підозрюваних.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.