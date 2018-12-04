Луценко: справу Стерненка передали до центрального апарату СБУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив 4 грудня в Одесі, що справу про напади на одеського активіста Сергія Стерненка розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України.

«Я з ним (Стерненком – ред.) мав достатньо довгу і цікаву зустріч, і в результаті повідомленої ним інформації ми не тільки передали його справу до центрального апарату СБУ, але й об’єднали зі ще однією справою щодо одеських активістів Кузаконя і Козьми. У наданих паном Стерненком фактах ми вбачаємо можливість прогресу в цих обох провадженнях, бо деякі докази показують на імовірність єдиного центру нападів принаймні на цих осіб, можливо, і на інших», – сказав Луценко.

Наприкінці травня 2018 року в Одесі на Фонтанській дорозі двоє невідомих напали на активіста Сергія Стерненка, коли той повертався додому із дівчиною. Зав’язалася бійка, Стерненко отримав численні удари по голові, а також ножове поранення руки, а сам встиг вдарити одного із нападників ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття швидкої допомоги. Його спільник з місця події втік.

Це був уже третій замах на Стерненка за три місяці. 1 травня в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко. Перший напад стався 7 лютого, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.

2 серпня на Одещині антикорупційний активіст Григорій Козьма і голова міської організації Народного руху України Михайло Кузаконь заявили, що стали жертвами нападу невідомих – машину, де вони сиділи, протаранила вантажівка. Активісти під час нападу не постраждали.

За даними правозахисної «Коаліції на захист громадянського суспільства», від початку року зафіксовано більше півсотні нападів на громадських активістів у різних регіонах України, серед них – щонайменше три убивства (враховуючи також смерть Катерини Гандзюк у лікарні через кілька місяців після нападу на неї з кислотою).