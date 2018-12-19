Вбивство Гандзюк: поліція Херсонщини заявляє, що не отримувала заяву про напад на активіста

Поліція Херсонщини не отримувала заяву про напад на активіста.

«Сьогодні в інтернет-мережі була поширена інформація, що позавчора на Херсонщині був здійснений напад на одного з активістів. Перевіркою цієї інформації встановлено, що до підрозділів поліції Херсонської області заяв по цьому випадку не надходило», – повідомила поліція, не уточнивши імені активіста.

19 грудня народний депутат від «Батьківщини», член тимчасової слідчої комісії щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігор Луценко заявив, що «позавчора напали на місцевого активіста», який допомагав ТСК. Він зазначив, що постраждалий попросив не вказувати його ім’я.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справуна «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.