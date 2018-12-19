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19 Грудень 2018, Київ 16:40
Новини | Події

На Херсонщині напали на активіста, який допомагав розслідувати вбивство Гандзюк – депутат

Катерина Гандзюк померла 4 листопада

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На Херсонщині напали на активіста, який допомагав розслідувати вбивство іншої місцевої активістки – Катерини Гандзюк, повідомив народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки що мені подзвонили і повідомили, що, виявляється, позавчора напали на місцевого активіста. Кілька злочинців з битами у балаклавах, удень біля під’їзду. Активіст просив не вказувати його ім’я та усі подробиці, отож про них дізнаються тільки правоохоронці», – повідомив Луценко, який є членом тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Гандзюк.

За його словами, «є неспростовні докази, що це пов’язано з діяльністю нашої тимчасової слідчої комісії, оскільки саме тим, хто їй допомагає, передавали «привіт» нападники – вони так і висловилися під час нападу».

Він заявив, що за його даними, «готують нові злочини».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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