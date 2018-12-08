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08 Грудень 2018, Київ 08:55
Політика

Крим розпочинається з Херсона. Які проблеми прикордонного регіону?

Президент України Петро Порошенко під час успішних заключних вогневих випробувань українського ракетного комплексу «Вільха». Військовий полігон на Херсонщині, 25 квітня 2018 року

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Які основні проблеми регіону, що межує із окупованим Кримом і омивається двома морями, над якими Росія хоче встановити контроль? На які проблеми вказало убивство Катерини Гандзюк? Як реагувати на виклики і вирішувати проблеми?

Херсонщина, картографічні матеріали
Херсонщина, картографічні матеріали

Сергій Данилов, керівник проекту «Попередження конфліктів у південній Україні», що реалізовується Центром близькосхідних досліджень (AMES) за підтримки Національного фонду на підтримку демократії США:

Сергій Данилов, експерт Центру близькосхідних досліджень (AMES). Київ, 24 квітня 2018 року
Сергій Данилов, експерт Центру близькосхідних досліджень (AMES). Київ, 24 квітня 2018 року

​– Головною проблемою Херсонщини, через яку специфічно загострилися усі інші проблеми, є агресія Росія і окупація Криму. Розірвалося дуже багато зв’язків: економічних, культурних і особистісних.

Анексія боляче вдарила по повсякденному життю людей. Люди втратили бізнес, роботу, можливість бачитися часто з рідними.

Особливо це відчутно на півдні Херсонщини – у Генічеську, де люди звикли вважати своїм адміністративним центром Сімферополь, а не Херсон.

«На сході – лінія фронту, і уся допомога, усі ресурси ідуть на Донбас. А у нас теж лінія фронту, але про нас просто забули»

Дії Росії в Азовському морі також фактично призвели до того, що херсонські рибалки втратили можливість вести промисел. Це велика проблема. Людям і громадам потрібна допомога і сприяння в тому, щоб вийти із цієї і подібних криз.

Жителі півдня Херсонщини у своїх інтерв’ю, яких ми багато записали для проекту, висловлюють образу на те, що їх залишили сам на сам із цими проблемами.

«На сході – лінія фронту, і уся допомога, усі ресурси ідуть на Донбас. А у нас теж лінія фронту, але про нас просто забули», – кажуть люди.

Як прикордонний регіон, Херсонщина перебуває у зоні покриття російських пропагандистських каналів. Був момент, коли телеканал «Звєзда» там був серед лідерів.

Тому «Крим.Реалії» роблять там дуже важливу справу.

З іншого боку, не можна сказати, що інші проблеми Херсонщини є якимось унікальними, або такими, яких немає в інших регіонах.

Це та сама земля, той самий ліс, а на Херсонщині ще й пісок і бази відпочинку.

Утворення таких незаконних «секторів контролю» неможливе без «кришування» чиновників.

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Є й позитив. Децентралізація привела гроші у місцеві громади.

Будуються дороги, ремонтуються школи і будинки культури. Є такі прецеденти, коли децентралізація змінила місцеві громади так, як цього не було не лише за всі роки незалежності, а й за попередні десятиліття радянського застою. Це дуже цікавий феномен.

У мене з’явилося відчуття, що місцеві громади, якщо не буде загострення ситуації, через деякий час, завдяки децентралізації, зможуть справитися із проблемами.

Звісно, що люди, які живуть у прикордонних регіонах, весь час порівнюють життя: де вищі зарплати, де краща медицина. І якщо із зарплатами Херсонщина програє, то, наприклад, умови ведення бізнесу в Україні там набагато кращі. І ті, хто втомився мати справу з російською державною машиною, переводять свій бізнес із Криму на материкову Україну.

На наш погляд, головне, що має робити державна влада, то це зміцнювати свої інституції і не допускати локального монополізму. Треба весь час моніторити процеси, які відбуваються і не кидати все на самотік.

Іншою проблемою є низький рівень суспільної довіри. І це проблема, яка вже впливає

Борис Бабін, до 2 грудня 2018 року працював на посаді постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим:

Борис Бабін. Київ, 24 листопада 2017 року
Борис Бабін. Київ, 24 листопада 2017 року

– Основні виклики у сфері національної безпеки в районах, наближених до Криму, пов'язані із загальною ситуацією агресії Російської Федерації, що триває.

Це корупційна вразливість посадовців (бо якщо береш зі «своїх», візьмеш й з того боку Сиваша); низький, в окремих місцях, рівень кадрової забезпеченості (і це зрозуміло для аграрної місцевості, віддаленої від крупних центрів держави); постійна пропаганда з окупованого Криму, включно із телерадіомовленням; можливість практично вільно переміщуватися у Крим та назад для місцевих посадових осіб; незавершеність процедур децентралізації; спроби розхитати міжетнічну та міжконфесійну злагоду.

Крим є загальнонаціональною, а не регіональною справою

Основний фактор небезпеки – російська агресія. За її умов наявні проблеми «загального характеру» – погана логістика, корупційні ризики, низька управлінська якість, невисокий соціально-економічний стан – загострилися.

Я не можу пропонувати конкретні кроки покращення ситуації, але наше бачення вирішення цих та багатьох інших проблем міститься у Плані невідкладних заходів з протидії російської агресії з тимчасово окупованої території України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та українських юридичних осіб у Криму на 2018-2019 роки, який ми як робочий документ затвердили влітку.

Я згоден з тим, що Крим є загальнонаціональною, а не регіональною справою. Про це говорив 15 місяців, коли був на посаді, але мене не усі, на жаль, чули.

Щодо вбивства пані Гандзюк, то я розумію, що цей жахливий акт, якому немає жодного виправдання, наразі використовують.

Хтось йде з цим на вибори, хтось буде використовувати для тиску на якісь структури тощо. Тому, хоча увагу на проблеми суміжних із Кримом територій народні депутати звертали й раніше, і не лише ті, що мають відповідні виборчі округи, саме ситуація з тимчасовою слідчою комісією надала цим питанням резонанс.

Проте, оскільки самі питання «перезрілі» й були, звісно, і до літа 2018 року, то не думаю, що цей резонанс є виправданим. Не думаю, що у Херсоні народні депутати почули щось таке, що не можна «нагуглити» за 5 хвилин.

Тож, я до цих процесів ставлюся реалістично – без особливих сподівань.

Більше говорити про це можна буде, коли воєнний стан завершиться. А поки, я тільки скажу, що я особисто підтримую запровадження воєнного стану.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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