Порошенко звільнив Бабіна з посади свого представника у Криму «згідно з поданою заявою»

Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.

Як мовиться в указі про звільнення Бабіна, воно здійснене «згідно з поданою ним заявою», без подальших пояснень.

Указ датований 2 грудня, але, схоже, оприлюднений на сайті голови держави тільки ввечері 3 грудня. Нового призначення на цю посаду наразі не оголошено.

Призначив Порошенко Бабіна на цю посаду указом від 17 серпня 2017 року.

Сам Борис Бабін, опублікувавши ввечері 3 грудня у фейсбуці посилання на указ про його звільнення, написав: «Хочу щиро подякувати моїм близьким та тим, хто був поруч ці п’ятнадцять місяців – за терпіння та витримку. Іншим дякую за безцінний досвід. Звісно, боротьбу за деокупацію Криму ніхто не припиняє, роботи вистачить усім».

Він теж не став пояснювати прямим текстом обставин звільнення, але дав кілька натяків.

На звернення у фейсбуці «Чекаємо пояснень!» Бабін відповів: «Якщо доживу до мемуарів – обіцяю, буде цікаво».

Цитуючи різко негативний коментар щодо його звільнення, що воно стало «рішенням мудрого президента», Бабін написав: «Їхній «мудрий президент» щодо мене санкції ще місяць тому запровадив, а святкують лише сьогодні».

А на зауваження «Нам вас буде не вистачати ( Смачного тортика Петру Олексійовичу (Порошенкові – ред.) від вашої дружини» Бабін відповів: «Ох, забагато тортів буде вона пекти різним людям».