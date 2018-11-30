Зірка балету, уродженець Херсона Полунін став громадянином Росії

Уродженець Херсона, зірка балетної сцени Сергій Полунін заявляє, що став громадянином Росії. Фото свого російського паспорта він виклав в Instagram і написав, що «щасливий», а також вкотре висловився на підтримку політики російського президента Володимира Путіна.

«Моя підтримка Володимиру Путіну, який не продав свою країну і підтримує свій народ. Не можу уявити, наскільки важко він працював і наскільки складно йому було», – заявив Полунін.

Сергій Полунін народився 20 листопада 1989 року в Херсоні. Він почав займатися гімнастикою у 4-річному віці, а вже у 9 років Сергій переїхав з матір'ю до Києва, де вступив до Київського державного хореографічного училища.

Від 2007 до 2012 років Полунін був прем'єром Королівського балету в Лондоні. Від 2012 року він виступав у російських театрах.