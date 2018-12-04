У Росії екс-охоронця Яроша засудили до 4 років в’язниці

У Брянській області Росії колишнього охоронця Дмитра Яроша засудили до 4 років колонії за участь у «Правому секторі». Про це повідомили у прес-службі суду.

Шумкова визнали винним за статтею «Участь у екстремістській організації, щодо якої судом ухвалено рішення про заборону її діяльності». У Росії «Правий сектор» є забороненою організацією.

У вироку зазначається, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», що була «спрямована проти інтересів Росії».

У вересні минулого року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО.

Мати зниклого чоловіка повідомила виданню «Українська правда» , що на її домашню адресу надійшов відкритий лист зі Слідчого комітету Федеральної служби безпеки Росії в Брянській області, де було сказано, що Олександр Шумков перебуває в брянському СІЗО. За її словами, Шумкова було затримано працівниками ФСБ за підозрою в участі в екстремістських організаціях.

Як повідомляє «Громадське», Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. Шумков каже, що його викрали, а російський кордон він перетнув проти своєї волі непритомним за участі співробітників ФСБ.