Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства Гандзюк

Слідству відоме прізвище замовника вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі програми «Рандеву» на «5 каналі».

«Прізвище буде озвучене тоді, коли слідчий прокурор буде мати достатньо доказів. Я це прізвище вже знаю», – зазначив глава ГПУ.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

21 грудня в СБУ заявили, що семи фігурантам справи оголошено про підозру, розслідування триває.