«Хто замовив Катю Гандзюк?». Активісти пікетували будівлю адміністрації президента

Через три місяці після смерті Катерини Гандзюк активісти пікетували будівлю Адміністрації Президента та офіс ВО «Батьківщина». Акція пройшла під гаслом «Хто замовив Катю Гандзюк?», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В акції взяли участь близько 50 осіб, присутні тримали в руках плакати з написом «Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?», а також із закресленими прізвищами голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука, та голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Біля офісу «Батьківщини» між депутатом цієї політсили Іваном Крулько та присутніми активістами сталась суперечка, коли депутат вийшов зачитати заяву партії щодо Мангера, зазначив кореспондент.

В ефірі «Громадського» Мангер заявив, що у разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу Гандзюк. Він додав, що призупинив своє членство у партії «Батьківщина» на час розслідування, щоб «припинити усі спекуляції».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

4 грудня Луценко заявив, що в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили підозру раніше судимому громадянину Левіну, який залишив територію України, коли поліція затримала перших підозрюваних.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.