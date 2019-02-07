Як голова Херсонської облради пов’язаний з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк

Активісти, друзі та родичі загиблої Катерини Гандзюк називають голову Херсонської облради Владислава Мангера одним із замовників її вбивства. Офіційне слідство досі не назвало замовників злочину, оголосивши підозру лише виконавцям та організаторам. Ключовий підозрюваний в організації нападу – Олексій «Москал» Левін втік за кордон. Очільник Херсонської облради Мангер спростовує, що мав зв’язок з «Москалом»-Левіним. Утім, «Схеми» виявили, що за тиждень до нападу на активістку Левін отримав за безцінь базу відпочинку на березі моря безпосередньо від юриста самого Мангера.

«Хто замовив Катерину Гандзюк»? Вимога повністю розкрити резонансний напад, що призвів до смерті 33-річної херсонської активістки, регулярно звучить в українському інформаційному просторі – зусиллями небайдужих активних українців та друзів загиблої. Вони ж вказують на ймовірних замовників вбивства – голову Херсонської облради Владислава Мангера (який нині призупинив членство в партії «Батьківщина») та двох представників БПП: голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

Але офіційне слідство поки оголосило підозру лише організаторам та виконавцям. Ключовим в організації нападу названо Олександра Левіна на кримінальне прізвисько «Москал-молодший», який втік за кордон. При цьому в СБУ та ГПУ досі не назвали імен замовників.

Усі троє херсонських високопосадовців – Мангер, Гордєєв і Рищук – відкидають звинувачення у причетності до «справи Гандзюк».

Днями голова Херсонської облради Мангер також публічно запевнив, що не мав зв’язків із Олександром «Москалом»-Левіним, якого офіційно підозрюють в організації вбивства.

​Але аналіз публічних реєстрів вказує на те, що близьке оточення голови облради має бізнесові стосунки з підозрюваним в організації нападу на Гандзюк. За тиждень до нападу юрист Мангера передав «Москалу» за безцінь базу відпочинку на узбережжі Чорного моря у селищі Лазурному.

Oasis Beach

Лазурне – курортне містечко на узбережжі Чорного моря на Херсонщині. З-поміж старих радянських баз відпочинку помітно виділяється сучасний комплекс Oasis Beach. Його збудував у 2014 році виходець з Херсона бізнесмен Леонід Аврамков. Але з 2016 року в комплексі господарюють зовсім інші люди. Рейдерське захоплення комплексу нині розслідує місцева прокуратура. Вже вручена перша підозра у справі.

Хто ж отримав контроль над одним із найпрестижніших комплексів у Лазурному?

​Переоформлення права на землю та споруд на ній відбувалось із використанням декількох різних юридичних осіб через ланцюг заплутаних реєстраційних дій, які нині й розслідують правоохоронці.

Але щонайменше з літа 2018 року право власності на базу відпочинку в реєстрі закріплене за фірмою ТОВ «Лазурний відпочинок».

«Схеми» з’ясували, що директор фірми, яка тепер розпоряджається комплексом – людина з близького оточення Владислава Мангера. Це його юрист та довірена особа ще з часів виборів 2014 року – Андрій Мурашкін. Мурашкін має офіційний статус радника з юридичних питань голови Херсонської облради та є адвокатом Мангера як фізичної особи, наприклад, під час розгляду позову проти херсонського журналіста-розслідувача Сергія Нікітенка.

Сам постраждалий у справі про рейдерство Леонід Аврамков підтверджує, що контроль над комплексом, який він збудував, зрештою перейшов до оточення Мангера.

«Мангер поставив туди свого сина Івана. Я з ним особисто там зустрічався влітку 2018 року. Він давав команду мене не пускати. Я багато разів викликав поліцію. Щойно поліція чула ім’я Мангера – вони одразу розвертались і їхали геть», – розповів Аврамков.

Сам Владислав Мангер у коментарі Радіо Свобода спростував, що має стосунок до комплексу, додавши, що його син Іван там просто «відпочивав».

Готель на березі моря за безцінь і «справа Гандзюк»

У розпорядженні Радіо Свобода опинився документ, достовірність якого підтверджується і з офіційних реєстрів.

​Це – договір про здачу в оренду тієї самої бази відпочинку Oasis Beach в Лазурному.

Документ датований 25 липня 2018 року. Рівно за тиждень до нападу на Катерину Гандзюк у Херсоні.

Хто здав комплекс в оренду? Андрій Мурашкін, юрист Владислава Мангера, який діяв від імені фірми ТОВ «Лазурний відпочинок» як її директор.

Хто отримав в управління готель на березі моря? Олексій Левін, той самий кримінальний авторитет «Москал», якого тепер офіційно підозрюють в організації вбивства Гандзюк.

При цьому юрист Мангера віддав Левіну комплекс на чорноморському узбережжі – фактично за безцінь. Готель із власним пляжем на 57 номерів, доба проживання в якому сягає більш ніж двох тисяч гривень, дістався «Москалу» за символічну плату – всього 500 гривень на місяць. Договір укладений на 7 років. Він дійсний і досі.

​Радник Мангера, юрист Андрій Мурашкін підтвердив в коментарі Радіо Свобода, що передавав в оренду Левіну готельний комплекс в Лазурному, втім, відмовився пояснити, чому віддав його за символічні гроші, посилаючись на комерційну таємницю. Він також заявив, що на той момент не знав про кримінальне минуле Олексія Левіна, як і «не міг здогадуватись» про його подальші можливі злочинні наміри.

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого друзі Гандзюк називають ймовірним замовником її вбивства, заявив Радіо Свобода, що не знав про бізнесові зв'язки свого радника Мурашкіна з підозрюваним в організації вбивства Олексієм Левіним.

​Сам Левін наполягає, що стосунку до вбивства херсонської активістки не має і, як сказав його адвокат, ніколи з нею не зустрічався.