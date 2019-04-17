Справа Гандзюк: підозрюваний Павловський не прийшов на засідання суду

Підозрюваний в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк Ігор Павловський не прийшов на засідання суду щодо зміни запобіжного заходу через стан здоров’я.

На засідання також не з’явився прокурор.

Як стверджує адвокат Павловського, його підзахисного не можна тримати під вартою, оскільки він «не ходить». Юрист також вважає, що Павловський не має лишатися під арештом, оскільки 4 квітня йому було змінено статтю обвинувачення – з вчинення тяжкого злочину на його покривання.

Судове засідання перенесли на 18 квітня. Воно має розпочатися о 14:00.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі, яку після смерті Гандзюк перекваліфікували на «умисне вбивство», були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.