Заступник голови Херсонської ОДА Рищук написав заяву про звільнення

Заступник голови Херсонської обласної адміністрації Євген Рищук повідомив, що написав заяву про відставку. Текст документа Рищук оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Голова ОДА Гордєєв А.А. написав заяву на звільнення. Мій крок такий же. Я прийшов в ОДА на запрошення Андрія Гордєєва і йду разом з ним. Як мені здається (багато посміються), саме так і має бути», – вказав Рищук в повідомленні.

Він зазначив, що пропрацював три роки на посаді і що йому «є що показати і чим пишатися».

«Вірю, що рано чи пізно знайдемо цього замовника. Що стосується мене, – я все сказав в СБУ, пройшов поліграф і готовий допомагати всім, хто шукає цього замовника», – прокоментував Рищук справу вбивства херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

6 квітня заяву про звільнення написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.

Звільнення Андрія Гордєєва, а також його заступника в Херсонській ОДА Євгена Рищука (обидва представники «Блоку Петра Порошенка»), а ще голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера (донедавна члена партії «Батьківщина»), давно домагаються від президента активісти. Вони стверджують, що ці троє посадовців можуть бути причетні до замовлення нападу на чиновницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, яка внаслідок того нападу померла.

У справі, яку після смерті Гандзюк перекваліфікували на «умисне вбивство», були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, Мангерові оголосили підозру в його організації, але замовників ще офіційно не встановили. Гордєєв, Рищук і Мангер категорично відкидають причетність до нападу на Гандзюк.