У США вшанували Катерину Гандзюк на церемонії нагородження Міжнародною премією за відвагу

У Сполучених Штатах Америки 7 березня вшанували загиблу внаслідок жорстокого нападу українську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомило посольство США в Україні.

«Сьогодні наші колеги у Вашингтоні вшанували пам'ять Катерини Гандзюк під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу. Катя подала гідний приклад, виступаючи проти корупції і працюючи над поліпшенням життя дітей, переміщених під час війни», – ідеться в повідомленні дипломатичного представництва в мережі Facebook.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб».