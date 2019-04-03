Суд обрав запобіжний захід Мангеру

Уночі 3 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк. Суд ухвалив, що Мангер зобов’язаний носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Термін дії запобіжного заходу – до 1 червня.

Без задоволення залишилося клопотання прокурорів про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Мангер заявив, що оскаржить рішення суду.

Судове засідання розпочалося близько 13:40 2 квітня. Через кілька годин після його початку суд ухвалив рішення усунути з процесу адвокатку родини Гандзюк Євгенію Закревську, оскільки вона є потерпілою в іншій справі.

15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 3 березня з альтернативою внесення 2 мільйонів 497 тисяч гривень застави. Його підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Того ж дня після внесення застави Мангер вийшов із СІЗО. 18 лютого Мангер повернувся до роботи головою обласної ради в Херсоні.

Дія застави є безстроковою, наразі вона залишається в Держказначействі. Водночас від 3 березня Мангер може вільно пересуватися як у межах України, так і за кордон.

Апеляційні скарги на рішення Шевченківського районного суду подали і адвокати Мангера, які просять скасувати запобіжний захід, і прокурори, які наполягають на триманні Мангера під вартою без альтернативи застави.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.