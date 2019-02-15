Справа Гандзюк: суд арештував Мангера з правом застави

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про взяття під варту із можливістю внесення застави голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляє «Громадське», таке рішення суд ухвалив у ніч на 15 лютого. Розгляд питання про запобіжний захід Мангеру тривав від 12 лютого.

Згідно з рішенням суду, голова облради перебуватиме під вартою до 3 березня. Він також може внести заставу у розмірі майже 2,5 мільйона гривень. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про арешт без можливості застави.

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Захист Мангера оголосив про намір оскаржити це рішення.

Владислав Мангер – один із тих, кого активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» пов’язують із нападом, який призвів до смерті 33-річної херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

11 лютого прокуратура оголосила йому підозру в організації вбивства активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

Хоча Мангер заперечував свою причетність до злочину, 31 січня він оголосив при призупинення членства в партії «Батьківщина» на час розслідування. 10 лютого «Батьківщина» виключила Мангера з числа своїх членів.

7 лютого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомили, що довірена особа Мангера Андрій Мурашкін влітку 2018 за безцінь здав в оренду базу відпочинку на березі моря ключовому підозрюваному у вбивстві Гандзюк Олексієві Левіну. Це сталося за тиждень до того, як Катерину Гандзюк облили кислотою, що зрештою призвело до її смерті.