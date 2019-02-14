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15 Лютий 2019, Київ 00:30
Новини | Політика

CБУ обіцяє перевірити заяву Мангера про причетність генерала Доценка до вбивства Гандзюк

Владислав Мангер під час судового засідання, Київ, 12 лютого 2019 року

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Служба безпеки України обіцяє перевірити заяву голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера про причетність генерала спецслужби Данила Доценка до вбивства активістки Катерини Гандзюк. Водночас в СБУ заявляють, що підозрюваний в організації вбивства Мангер намагається цією заявою дискредитувати спецслужбу.

Як ідеться в повідомленні СБУ у Facebook, під час досудового розслідування не було отримано жодних даних про причетність до злочину щодо Гандзюк будь-якого співробітника СБУ. Сам Мангер із заявою про вчинення злочину щодо Гандзюк Доценком не звертався, відзначають у спецслужбі.

«Твердження Мангера, які він нічим не обґрунтував, є його наміром дискредитувати Службу безпеки України, слідчі якої здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Гандзюк», – вказано в повідомленні СБУ.

Олена Гітлянська, речниця СБУ
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Голова Херсонської облради Владислав Мангер заявив на суді в Києві 13 лютого, що вбивство активістки Катерини Гандзюк замовив генерал СБУ Данило Доценко.

«Доценко не раз заявляв мені особисто, що ненавидить «Батьківщину» і нашого лідера Юлію Тимошенко. І зробить все для знищення партії в регіоні... На мою думку, Доценко ініціював напад на Гандзюк для дискредитації «Батьківщини», – зазначив Мангер і додав, що після цієї заяви боїться за своє життя.

Суд обирає Мангеру запобіжний захід. Прокурори вимагають арештувати його до 3 березня без можливості вийти під заставу.

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