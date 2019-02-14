CБУ обіцяє перевірити заяву Мангера про причетність генерала Доценка до вбивства Гандзюк

Служба безпеки України обіцяє перевірити заяву голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера про причетність генерала спецслужби Данила Доценка до вбивства активістки Катерини Гандзюк. Водночас в СБУ заявляють, що підозрюваний в організації вбивства Мангер намагається цією заявою дискредитувати спецслужбу.

Як ідеться в повідомленні СБУ у Facebook, під час досудового розслідування не було отримано жодних даних про причетність до злочину щодо Гандзюк будь-якого співробітника СБУ. Сам Мангер із заявою про вчинення злочину щодо Гандзюк Доценком не звертався, відзначають у спецслужбі.

«Твердження Мангера, які він нічим не обґрунтував, є його наміром дискредитувати Службу безпеки України, слідчі якої здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Гандзюк», – вказано в повідомленні СБУ.

Голова Херсонської облради Владислав Мангер заявив на суді в Києві 13 лютого, що вбивство активістки Катерини Гандзюк замовив генерал СБУ Данило Доценко.

«Доценко не раз заявляв мені особисто, що ненавидить «Батьківщину» і нашого лідера Юлію Тимошенко. І зробить все для знищення партії в регіоні... На мою думку, Доценко ініціював напад на Гандзюк для дискредитації «Батьківщини», – зазначив Мангер і додав, що після цієї заяви боїться за своє життя.

Суд обирає Мангеру запобіжний захід. Прокурори вимагають арештувати його до 3 березня без можливості вийти під заставу.